Порошенко выходит во второй тур благодаря отъему голосов у Бойко, - депутат Рады

Депутат Верховной рады от "Оппозицонной платформы - за жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что действующий президент Петр Порошенко выходит во второй тур выборов только благодаря выдвижению параллельного "оппозиционера" Александра Вилкула.

"Если Порошенко и будет участвовать во втором туре, то исключительно благодаря 4% Вилкула", - сказал Шуфрич.

Он подчеркнул, что если бы Вилкул поддержал Бойко как самого рейтингового кандидата от оппозиции, то именно последний вышел бы во второй тур вместо Порошенко.

Напомним, как писало Накануне.RU, Вилкула выдвинула часть "Оппозиционного блока", которая ориентируется на олигарха Рината Ахметова, с целью отобрать голоса у Бойко и не допустить его выход во второй тур.