Зеленский vs Порошенко. Второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля

Выборы президента Украины, которые прошли 31 марта, признаны состоявшимися, однако однозначно будет второй тур, говорится в официальном сообщении ЦИК страны.

"Второй тур президентских выборов назначен на 21 апреля", - отметили в ЦИК.

В избиркоме добавили, что в списке украинцы увидят лишь фамилии двух кандидатов-лидеров гонки - это Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

По последним данным, ЦИК Украины обработал 61,15% бюллетеней по итогам голосования на выборах президента страны. Такие цифры значатся на сайте ЦИК по состоянию на 10.12. Результаты практически не изменились по сравнению с тем, что было после подсчета первых 30% голосов.

Так, шоумен Владимир Зеленский набирает 30,38% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 16,38%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,58%. Явка на выборах составила 62,78%.

Проведение второго тура необходимо, так как ни один из кандидатов не смог "перешагнуть" 50%-ный барьер.