01 Апреля 2019
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В Перми рабочий с лопатой провалился в туалет к жителям дома, крышу которого чистил от снега

В Перми во время уборки снега рабочий провалился в туалет одной из квартир дома по ул. Юнг Прикамья, 29, Кировского района, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографии и видеозаписи инцидента опубликованы в социальных сетях. ЧП произошло в минувшую субботу, около 14.00. В чужой санузел сотрудник управляющей компании свалился вместе с лопатой: сперва под ним рухнула крыша, а после - потолочное перекрытие.

На снимках с места происшествия видны обломки крыши, и слой грязи и пыли, покрывший ранее белую плитку и унитаз. Вместо потолка - черная дыра.

обрушение крыши, Пермь(2019)|Фото: vk.com/wall-44321041_349056

обрушение крыши, Пермь(2019)|Фото: vk.com/wall-44321041_349056

Отмечается, что медицинская помощь сотрудникам УК не потребовалась. Место провала закрыли фанерой. "Бесплатный ремонт" - сыронизировали пользователи соцсетей.

Отметим, что по данным публичной кадастровой карты России, дом был построен и введен в эксплуатацию 1951 году. Общая площадь всех жилых, коммерческих и технических помещений составляет 728,4 квадратных метров. С 2014 г. дом является аварийным. С 13 августа 2015 г., находится в управлении у УК "Домовладение".

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В Перми рабочий с лопатой провалился в туалет к жителям дома, крышу которого чистил от снега

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Теги: дом, рабочий, обрушение крыши, туалет, ванная, аварийный дом, Юнг Прикамья 29



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