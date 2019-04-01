В Екатеринбурге может появиться речное такси

В Екатеринбурге "Атомстройкомплекс" приступает к разработке концепции первого речного такси, которое будет перевозить пассажиров по реке Исеть.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, предполагается, что в речном такси будет представлено несколько видов плавсредств: лодки с веслами для любителей романтичных прогулок и моторные лодки для тех, кто хочет быстро и без пробок добраться из точки А в точку Б.

На Плотинке застройщик предлагает организовать пересадочную станцию, где можно будет пересесть с одной лодки на другую и, в рамках оплаченного тарифа, продолжить путь.