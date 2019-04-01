01 Апреля 2019
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Роспотребнадзор с 1 апреля открыл консультационный центр

Роспотребнадзор открыл Единый круглосуточный консультационный центр для обращений граждан по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Центр начал функционировать с 1 апреля текущего года без выходных дней на русском и английском языках.

Прием звонков граждан будет вестись по телефону 8 800 555 49 43. Единовременно консультационный центр сможет принимать до 100 звонков.

"По итогам работы в тестовом режиме за январь-март 2019 года, Единый консультационный центр принял и обработал 14 тысяч 433 обращения граждан и юридических лиц", - говорится в сообщении.

 

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Роспотребнадзор с 1 апреля открыл консультационный центр

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Теги: Роспотребнадзор, консультационный центр, обращения



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