Роспотребнадзор с 1 апреля открыл консультационный центр

Роспотребнадзор открыл Единый круглосуточный консультационный центр для обращений граждан по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Центр начал функционировать с 1 апреля текущего года без выходных дней на русском и английском языках.

Прием звонков граждан будет вестись по телефону 8 800 555 49 43. Единовременно консультационный центр сможет принимать до 100 звонков.

"По итогам работы в тестовом режиме за январь-март 2019 года, Единый консультационный центр принял и обработал 14 тысяч 433 обращения граждан и юридических лиц", - говорится в сообщении.