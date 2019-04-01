Порошенко: Зеленский - марионетка Коломойского

Действующий украинский президент Петр Порошенко назвал победителя первого тура президентских выборов артиста Владимира Зеленского марионеткой другого олигарха Игоря Коломойского. Об этом он заявил в своем штабе.

"Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни единого шанса", - заверил Порошенко.

Российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что это или пустая риторика, или намек на "заготовленные штабом Порошенко схемы подлогов".

Сам Зеленский ответил на обвинение Порошенко.

"Только что посмотрели пресс-конференцию нашего гаранта, он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского. У меня только один вопрос, думаю, он тоже это увидит: вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка? Если можно, передайте нашему гаранту", - сказал Зеленский.

Напомним, Свинарчук - это первая фамилия экс-замглавы СНБО Олега Гладковского, уволенного в связи со скандалом из-за масштабных хищений в "Укроборонпроме", но не привлеченного к ответственности.

Также Порошенко заявил, что перед вторым туром должны быть предвыборные дебаты.

"Если кто-то будет от них уклоняться, он будет знать, что ему нечего сказать", - добавил он.

Зеленский заочно ответил, что готов к дебатам. При этом перед первым туром оба на дебаты не пришли.

Порошенко же продолжает разыгрывать карту своей безальтернативности, заявляя, что только с ним Украина будет идти в Европу, так как все остальные - якобы агенты Кремля.

"Каждый из нас должен дать ответ на важные вопросы, продолжит ли страна свой путь в Евросоюз и НАТО или будет сидеть и ждать разрешения Кремля на референдум", - призвал он.

Это прямой намек на заявления Зеленского о том, что вступление в НАТО будет решаться на всеукраинском референдуме.

Напомним, Зеленский в первом туре набирает 30%, Порошенко - 16%, причем эти цифры не меняются по мере обработки бюллетеней.

Интересно, что год назад Коломойский заявил, что Порошенко больше не будет президентом.