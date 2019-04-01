В Златоусте сотрудников коммунального МУПа подозревают в превышении должностных полномочий

В Златоусте возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий должностными лицами МУП "Коммунальные сети", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2014-2017 гг. неустановленные должностные лица МУПа ежегодно делали выплаты за неподтвержденные работы по договору с ООО "Теплоэнергетик" на оказание услуг по претензионно-исковой деятельности. Ущерб составил более 20 млн рублей.

Напомним, в январе сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области провели оперативно-розыскные мероприятия в МУП "Коммунальные сети" Златоуста. Были запрошены и изъяты некоторые документы. Полицейских интересовало расходование денежных средств, полученных от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги.