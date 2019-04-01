01 Апреля 2019
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Происшествия Приволжский ФО

На дороге в Оренбурге произошла драка между водителями

На дороге в Оренбурге произошла драка между водителями. Об этом сообщили очевидцы инцидента в группе "Подслушано Оренбург" в соцсети "Вконтакте".

Драка была зафиксирована на видеорегистратор. Отмечается, что 30 марта на улице 16 Линия из автомобиля "УАЗ" прямо на дороге выскочили люди и стали вытаскивать из впередистоящей машины пассажиров и водителя.

По данным очевидцев, среди пассажиров легковушки был мужчина пожилого возраста.

По факту инцидента полиция проводит проверку, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

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На дороге в Оренбурге произошла драка между водителями

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Теги: МВД, Оренбург, драка, дорога, авто



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