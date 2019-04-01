На Украине подсчитаны 60% голосов: Зеленский уверенно лидирует

ЦИК Украины обработал 61,15% бюллетеней по итогам голосования на выборах президента страны. Такие цифры значатся на сайте ЦИК по состоянию на 10.12. Результаты практически не изменились по сравнению с тем, что было после подсчета первых 30% голосов.

Так, шоумен Владимир Зеленский набирает 30,38% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 16,38%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,58%. Явка на выборах составила 62,78%.

Зеленский набирает более 40% в Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях, почти 40% - в Закарпатской и Запорожской. В целом его поддержка уменьшается с юго-востока на запад. Наименьшую поддержку он получил во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях. У Порошенко почти обратная картина. То есть эти выборы тоже продемонстрировали разделение Украины по региональному признаку.

Отметим, что результаты подсчета почти совпадают с данными экзитполов.