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Политика В бывшем СССР Украина

На Украине подсчитаны 60% голосов: Зеленский уверенно лидирует

ЦИК Украины обработал 61,15% бюллетеней по итогам голосования на выборах президента страны. Такие цифры значатся на сайте ЦИК по состоянию на 10.12. Результаты практически не изменились по сравнению с тем, что было после подсчета первых 30% голосов.
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Так, шоумен Владимир Зеленский набирает 30,38% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 16,38%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,58%. Явка на выборах составила 62,78%.

Зеленский набирает более 40% в Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях, почти 40% - в Закарпатской и Запорожской. В целом его поддержка уменьшается с юго-востока на запад. Наименьшую поддержку он получил во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях. У Порошенко почти обратная картина. То есть эти выборы тоже продемонстрировали разделение Украины по региональному признаку.

Отметим, что результаты подсчета почти совпадают с данными экзитполов.

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На Украине подсчитаны 60% голосов: Зеленский уверенно лидирует

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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