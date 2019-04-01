Воронеж стал первопроходцем. В областной столице заселили первый в России дом, построенный с использованием счетов эскроу

Накануне в Воронеже состоялось знаменательное событие - заселение первого в России жилого дома, построенного с использованием счетов эскроу, передает корреспондент Накануне.RU. В качестве пилотного объекта был выбран многоквартирный дом в жилом микрорайоне «Ласточкино» по улице Острогожская, построенный воронежским Домостроительным комбинатом (АО «ДСК»). Его жители в торжественной обстановке получили ключи от своих квартир.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, по поручению губернатора Александра Гусева заместитель председателя правительства области Сергей Честикин принял участие в церемонии заселения первого в России жилого дома, построенного с использованием счетов эскроу. На мероприятии также присутствовали генеральный директор АО «ДСК» Андрей Соболев и заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Исаенко.

Напомним, в настоящее время строительная отрасль проходит процесс масштабного реформирования. Теперь застройщики не смогут расходовать деньги дольщиков на строительство. Согласно изменениям, принятым в Закон о долевом строительстве (214-ФЗ), средства граждан будут «замораживаться» на специальных банковских счетах (эскроу-счетах) до ввода дома в эксплуатацию и регистрации перехода права собственности на первую квартиру к покупателю. Только после этого банк перечисляет средства дольщиков застройщику. В настоящее время открытие эскроу- счетов при привлечении средств дольщиков носит добровольный характер, а с 1 июля 2019 года станет обязательным.

Комментируя реформу, Сергей Честикин подчеркнул, что использование счетов эскроу призвано защитить, прежде всего, интересы дольщика. В августе 2018 года АО «ДСК» и Сбербанком было принято решение о реализации совместного проекта по реализации квартир с использованием эскроу-счетов. В 17-этажном доме 144 квартиры, из них за период от начала продаж до сдачи в эксплуатацию было продано 103.

Основная цель пилотного проекта заключалась в том, чтобы апробировать на практике механизм работы через счета эскроу и выстроить систему электронного документооборота между застройщиком, банком и Росреестром, которая бы позволила комфортно и в минимальные сроки проводить все процедуры по продаже, оформлению ипотеки и проведению регистрации сделок с использованием эскроу-счетов. По словам Андрея Соболева, строительная компания в полном объеме выполнила обязательства, предусмотренные новыми требованиями законодательства о жилищном строительстве. Сбербанк, по словам Александра Исаенко, также на практике подтвердил готовность обеспечивать полный цикл открытия и сопровождения счетов эскроу.

После торжественной церемонии Сергей Честикин, Андрей Соболев и Александр Исаенко осмотрели несколько квартир и ознакомились с социальной инфраструктурой жилого массива «Ласточкино», который возводится комбинатом в рамках комплексного освоения территорий для жилищного строительства в микрорайоне Шилово. На сегодняшний момент здесь уже введено в эксплуатацию порядка 170 тыс. кв. м жилья. Возведение объектов социнфраструктуры ведется параллельно со строительством жилых домов. В рамках проекта комплексного развития территорий в 2017 году введен детский сад на 220 мест. В сентябре 2018 года открыта общеобразовательная школа на 1224 места. В январе текущего года начала работу поликлиника на 550 посещений в смену.

В настоящее время ведется проектирование второго детского сада на 280 мест, физкультурно-спортивного комплекса с бассейном площадью 4500 кв. м, прорабатывается возможность строительства Центра дополнительного образования. Кроме того, завершается проектирование подъездной дороги по улице Острогожской, предусматривающее расширение существующей дороги до четырех полос.