Уральская "Корпорация развития" съехала из офисов в Москве и Екатеринбурге

"Корпорация развития" (бывший "Урал промышленный - Урал Полярный") сменила адреса офиса в Екатеринбурге и представительства в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

В Екатеринбурге "КР" долгие годы находилась в БЦ Саммит на ул. 8 марта, но в марте компания сменила юридический адрес. Согласно обновленным данным, офис корпорации теперь находится на ул. Воеводина, 8 в БЦ limerance.

Параллельно в новый офис переехало и представительство "Корпорации развития" в Москве. Как сообщало Накануне.RU, бывший временный руководитель корпорации Сергей Новицкий "оптимизировал" затраты структуры, переместив офис в особняк на Смоленской - Сенной. После "КР" решила съехать в более скромный офис на ул. Комсомольском проспекте, однако арендодателю предыдущего помещения корпорации пришлось возместить 1,5 млн руб. убытков за разрушенные помещения. Новый адрес столичного офиса КР - улица Кржижановского, 14к3 в ЮЗАО Москвы.

Напомним, часть сотрудников из московского офиса корпорации в период оптимизации были переведены в Екатеринбург. Пресс-служба "КР" заявляла, что благодаря сокращению площадей арендуемых помещений обществу удалось сэкономить 40 млн руб.