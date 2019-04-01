01 Апреля 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Власти Среднего Урала взяли на контроль восстановление водоснабжения Камышлова

Восстановление водоснабжения Камышлова находится на особом контроле МинЖКХ Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

30 марта в связи с затоплением талыми водами машинного помещения на канализационной насосной станции Камышлова вышли из строя два канализационных насоса. Для проведения ремонтных работ и откачки воды были остановлены водозаборы "Кировский" и "Солодиловский". В результате без холодного водоснабжения в городе осталось 298 многоквартирных и 146 частных домов, 12 детских садов, шесть школ, Камышловское профтехучилище-интернат, спецкоррекционная школа, ообщежитие педагогического колледжа и Камышловская ЦРБ.

По последним данным из муниципалитета, к 3 часам утра 1 апреля работы по откачке воды из машинного отделения станции завершены. Сейчас ведутся мероприятия по замене задвижек, обратного клапана и насоса. Ориентировочное время их завершения – 14.00.

Как доложил глава городского округа Алексей Половников, подвоз воды в жилой фонд организован и осуществляется по графику, жители о нем проинформированы. Отдельно организован подвоз воды для обеспечения работы котельных. Также глава выступил с видеообращением к населению.

Свою проверку по факту случившегося начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, будут проинспектированы пункты выдачи воды на предмет достаточности обеспечения населения питьевой водой. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Власти Среднего Урала взяли на контроль восстановление водоснабжения Камышлова

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Теги: Камышлов, водоснабжение



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