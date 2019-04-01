Воронежский губернатор Александр Гусев: Желаю, чтобы ИЛ-112В как можно быстрее встал на серийное производство!

Экипажем первого полета опытного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России на воронежском авиастроительном предприятии ПАО "ВАСО", командовал шеф-пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов, передает корреспондент Накануне.RU.

Как известно полет состоялся 30 марта и прошел в в штатном режиме. В воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ. Полет стартовал с взлетно-посадочной полосы аэродрома авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО». Это был полет первого опытного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, на земле летчиков встречали губернатор Воронежской области Александр Гусев, прибивший в регион заместитель председателя Правительства России Юрий Борисов, президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь, вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», гендиректор ПАО «ИЛ» Алексей Рогозин, а также представители Минобороны России, Минпромторга России, ПАО «ОАК», ПАО «Ил», ПАО «ВАСО».

Первому полету Ил-112В предшествовал цикл аэродромных отработок, в ходе которых были проведены испытания всех систем, совершены пробежки по аэродрому, в том числе с частичным отрывом от земли, и получено заключение о готовности самолета к началу летных испытаний.

В перспективе Ил-112В может не только заменить Ан-26, который он превосходит в два раза по транспортной эффективности, но и составить конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам аналогичного класса. "Это важный этап для формирования парка ВТА за счет поступления новых самолетов, созданных уже в России. Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских. Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе", - заявил вице-премьер, курирующий ОПК, Юрий Борисов.

Глава региона Александр Гусев после завершения первого полета поздравил руководство Объединенной авиастроительной корпорации и весь коллектив ВАСО с первым полетом Ил-112В. "Сегодня, безусловно, произошло важное событие и для ВАСО, и для отрасли, и, конечно же, для Воронежской области. На пути к сегодняшнему дню был огромный труд большого количества людей: конструкторов, проектировщиков, всех тех, кто своими руками собрал эту замечательную машину. В экономике области ВАСО занимает особое положение, здесь работает огромный коллектив, мы всегда поддержим все планы по дальнейшему развитию предприятия. Желаю, чтобы ИЛ-112В как можно быстрее встал на серийное производство", - сказал губернатор.

За создание самолета лучших сотрудников ВАСО наградили ведомственными наградами. Потребность предварительно оценивается в объеме более 100 самолетов. В самолете использованы только российские узлы и агрегаты, применен ряд новейших технологий. В кооперации при создании легкого военно-транспортного самолета Ил-112В участвуют ведущие разработчики и крупные авиастроительные заводы страны в Воронеже и Ульяновске

Президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь отметил, что транспортная авиация – один из приоритетов корпорации. "Мы, по аналогии с гражданской авиацией, формируем полноценную линейку военно-транспортных самолетов. Сегодня в Воронеже мы подняли в небо легкий транспортник Ил-112В, в Ульяновске начинается серийное производство тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А, в разработке – проект среднего транспортного самолета. Легкий транспортник Ил-112В должен прийти на замену", - сказал Юрий Слюсарь.

В тот же день губернатор Александр Гусев, вице-премьер РФ Юрий Борисов и члены делегации посетили открытие пятого чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills на воронежском авиазаводе, побывали на фабрике радиоэлектронной аппаратуры АО «Концерн «Созвездие» и осмотрели действующую копию линейного корабля русского флота «Гото Предестинация».

Краткая справка. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования вооружения и легкой военной техники, грузов и личного состава, а также широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации гражданской версии самолета с максимальной массой 5 тонн. Ил-112В оснащен новейшей версией турбовинтовых двигателей ТВ7-117СТ разработки и производства АО «ОДК-Климов» с мощностью на максимальном взлетном режиме – 3100 л.с. Двигатели отличаются модульностью и экономичностью расхода топлива – одной из лучших в своем классе. Система автоматического управления управляет не только двигателем, но и воздушным винтом АВ-112 большей производительности.

Ключевым преимуществом самолета является возможность автономной эксплуатации с плохо оборудованных аэропортов и грунтовых полос. Ил-112В сможет работать в самых сложных климатических условиях, с высокогорных аэродромов и при сверхнизких температурах. Крейсерская скорость – 470 километров в час. Дальность полета с максимальной нагрузкой при взлете с грунтовых аэродромов – 1200 километров. Самолет проектировался с использованием передовых цифровых технологий и оснащен самыми современными бортовыми системами полностью отечественного производства.

В декабре 2018 года второй опытный образец Ил-112В был доставлен в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского для проведения статических ресурсных испытаний.