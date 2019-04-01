01 Апреля 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Ямальские оленеводы потребовали брать их на работу в ТЭК. "А а если нет знаний и навыков - учить за счет предприятия!"

Оленеводы и рыбаки из числа коренных малочисленных народов севера Новопортовской тундры Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа выдвинули перечень требований к губернатору Дмитрию Артюхову и депутатам заксобрания, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам ямальского оленевода-оппозиционера Ейко Сэротэтто, всего требований четыре. Они были приняты на собрании оленеводов, которое состоялось 27 марта. КМНС добиваются, чтобы эти требования были включены в повестку работы властей.

В первую очередь ямальские оленеводы требуют разрешения на вылавливание сиговых пород рыбы для коренных жителей Ямала, ведущих кочевой образ жизни. Эту рыбу КМНС употребляют в пищу, получая таким образом необходимые организму витамины. Коренные жители предлагают установить норму вылова рыбы для каждого члена семьи.

Второе требование - обеспечить работой и жильем коренных жителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. При этом работу представители КМНС требуют на предприятиях ТЭК, а при отсутствии необходимых навыков - тундровиков должны обучить этой профессии за счет предприятия ТЭК.

собрание оленеводов, КМНС(2019)|Фото: Голос Тундры

В-третьих, коренные ямальцы высказали категорическое несогласие с прокладкой газопровода через Обскую губу.

"Все присутствующие на собрании единогласно подтвердили, что без нашего уведомления проходят слушания, пользуются ситуацией, что нет возможности многим приехать в столь отдаленные места проведения слушаний", - заявил Ейко Сэротэтто.

Последним требованием оленеводов стал особый контроль расследование по убийству Николая Х. Напомним, утром 5 марта, предположительно, в буровой "Газпрома" был обнаружен мертвым оленевод-частник. Тело погибшего находилось в санях его снегохода, одежда была окровавлена. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

По информации УМВД России по ЯНАО, в настоящее время сотрудниками полиции установлен круг участников данного происшествия. Полицейскими осуществляется сопровождение расследования дела. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой и будет установлена точная причина смерти мужчины.

собрание оленеводов, КМНС(2019)|Фото: Голос Тундры

Депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа от КПРФ Елена Кукушкина сообщила корреспонденту Накануне.RU, что озвучила требования оленеводов и рыбаков на пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ. Требования были переданы депутату Госдумы, председателю комитету по АПК Владимиру Кашину.

"Я думаю, что в ближайшие дни, мы переправим это все в органы исполнительной власти, потому что вопросы, которые они ставят, достаточно серьезны. Неоднократно говорила о дотационной программе, которую необходимо разработать и дополнительного выделения жилья для населения, которое меняет свой образ жизни - переходит с кочевого на оседлый. Плюс там ставится вопрос о работе в ТЭК, я думаю, что это абсолютно нормально. Сейчас в Ямальском районе открыты классы для подготовки детей на производство в ТЭК", - сообщила депутат.

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Ямальские оленеводы потребовали брать их на работу в ТЭК. "А а если нет знаний и навыков - учить за счет предприятия!"

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Теги: оленевод, кмнс, требования, Ейко Сэротэтто, рыба, убийство, жилье, работа, ТЭК



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