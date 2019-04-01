01 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

Птицефабрике "Челябинская" грозит приостановка деятельности из-за нарушений ветеринарного законодательства

На "Птицефабрике Челябинская" выявлены нарушения ветеринарного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Так, на территории птицефабрики не установлены въездные дезбарьеры с обеспечением возможности подогрева дезраствора в зимнее время, в промышленной зоне пересекаются дороги для вывоза отходов инкубации и павшей птицы, и используемых для подвоза кормов, транспортировки яиц, цыплят, мяса птицы и мясопродуктов, не в полной мере проводится периодичность диагностических исследований при проведении мероприятий по профилактики птичьего гриппа.

Предприятию выдано предписание об устранении выявленных недостатков с установление срока исполнения. Кроме того, в управлении напомнили, что нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил попадает под административную ответственность. Птицефабрике может грозить штраф или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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Птицефабрике "Челябинская" грозит приостановка деятельности из-за нарушений ветеринарного законодательства

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Теги: птицефабрика, нарушения, Россельхознадзор,



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