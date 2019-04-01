Жители Магаданской области выступили против производства колбасы из тюленей

В интернете набирает популярность петиция с требованием запретить коммерческое производство колбасы и другой продукции из тюленей, которую делают в Магаданской области.

Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, Росрыболовству и Министерству экологии и природных ресурсов. Авторы отмечают, что в Магаданской области индивидуальный предприниматель при поддержке местного правительства решил освоить производство колбасы, тушенки и прочей промышленной продукции из дальневосточных тюленей.

"Такой массовый промысел как минимум аморален и как максимум способен нанести непоправимый ущерб популяции тюленей на Дальнем Востоке", - считают авторы петиции.

Местные власти заявляют, что для развития производства частной компании необходимо около 100 млн рублей.

"Региональное правительство заинтересовано в диверсификации экономики рыбного хозяйства Магаданской области и готово выступить гарантом на получение кредитов для продвижения колымского "ноу-хау", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

С момента создания петиции против данного производства ее подписали почти 80 тысяч участников.