01 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

"На Украине проголосовали "по приколу" - как за Жириновского"

Итог первого тура выборов на Украине напоминает победу ЛДПР на думских выборах в России 90-х, считает общественный деятель, официальный представитель ДНР в России в 2014-2015 годах Андрей Родкин.
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"Я бы сравнил это с триумфальной победой ЛДПР на думских выборах в России в середине 90-х, и вообще с нашей довольно массовой практикой голосовать за Жириновского "по приколу". Это свидетельствует о том, что ничего уже не устраивает, и вменяемых политических ориентиров сегодня нет. Только на Украине это приобретает невиданные у нас масштабы - потому что и ситуация гораздо критичнее", - рассказал он Накануне.RU.

Напомним, что шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с результатом в 30,25% голосов, сообщает ЦИК после обработки 55,5% бюллетеней. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,54% украинцев.

Для победы в первом туре кандидату надо набрать 50% плюс один голос. На данный момент во второй тур проходят Зеленский и Порошенко. Он состоится 21 апреля.

Как сообщалось ранее, кандидаты в президенты Украины Юлия Тимошенко и победитель первого тура Владимир Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов. Об этом написал депутат Рады Мустафа Найем.

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"На Украине проголосовали "по приколу" - как за Жириновского"

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Теги: выборы, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко



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