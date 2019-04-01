01 Апреля 2019
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"Показательное совещание". Общественник не стал удалять петицию против Пинаева после встречи с мэром

Даже несмотря на то, что глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в минувшую пятницу пригласил авторов петиции за его отставку на рабочее совещание и пообещал им личную встречу, инициаторы обращения не стали удалять ее. Об заявил Накануне.RU один из активистов Максим Емельянов. По его словам, он оценивает прошедшее совещание лишь как "показательное".

Напомним, что текст петиции размещен на сайте Change.org. По мнению ее авторов, Пинаев "не справляется со своими должностными обязанностями и город "умирает" на глазах". У создателей петиции есть вопросы по ремонту дорог, реализации программы "Светлый город", "мусорной реформе" и другим темам. А долги Нижнего Тагила составляют порядка 700 млн руб.

"Администрация начала работать со мной. Сказали, что будут приглашать на объекты в дальнейшем. Также обещают встречи с главами районов по разным вопросам. Будет ли как-то мэрия решать проблемы - пока сам не пойму. Это будет видно в дальнейшем. Дальше, чем показательное совещание, которое, по словам главы города, было организовано для меня, дело не пошло", - рассказал Емельянов.

Совещание по экологической обстановке, Владислав Пинаев(2019)|Фото: Накануне.RU

Он также добавил, что продолжил распространять петицию, а Пинаев удалять её не просил. При этом авторы обращения ждут результатов работы мэрии. "Я уже третий год борюсь с ветхими зданиями, где живут родители с детьми. Буквально вчера снял новый материал", - добавил Максим Емельянов.

По его словам, Пинаев действительно пообещал ему личную встречу, которая состоится уже на этой неделе. "Владислав Пинаев подошел ко мне в конце совещания и пообещал уже личную встречу на этой неделе. Повторюсь, в пятницу было показательное совещание, на которое меня позвала его пресс-служба, дабы я посмотрел, что они работают, а не сидят без дела", - резюмировал житель Нижнего Тагила.

Петиция адресована не областным или городским властям, а президенту и Правительству России. К настоящему моменту ее подписали более 2 тыс.человек.

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"Показательное совещание". Общественник не стал удалять петицию против Пинаева после встречи с мэром

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Теги: Нижний Тагил, Владислав Пинаев, петиция, мэрия



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