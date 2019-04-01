Жители дома на Амундсена в Екатеринбурге вышли на очередной пикет против установки забора

В воскресенье, 31 марта, во дворе дома на улице Амундсена, 135 в Екатеринбурге состоялся пикет против установки забора.

Как сообщила на своей странице в соцсети местная жительница Светлана Борисенко, люди снова требовали вернуть детям детскую площадку и убрать забор, отделяющий лесной массив от жителей УНЦ. На пикете присутствовали депутаты заксобрания Свердловской области от партии КПРФ.

"Масштаб увеличился. Теперь жители микрорайона УНЦ узнали, что во дворе дома 139, где сейчас детская площадка, планируют построить еще две высотки. А жителям по улице Мостовой, 53б тот же злосчастный забор установили под окнами и балконами, отступив от дома на пять метров", - рассказала местная жительница.

По ее словам, попасть на личный прием к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому им не удалось, поэтому они пригласили мэра в микрорайон, чтобы он мог "безвозмездно забрать с собой этот забор".

Напомним, забор, который компания "Атомстройкомлекс" поставила, чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ, уже был причиной массовой драки.