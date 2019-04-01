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Общество Свердловская область

Жители дома на Амундсена в Екатеринбурге вышли на очередной пикет против установки забора

В воскресенье, 31 марта, во дворе дома на улице Амундсена, 135 в Екатеринбурге состоялся пикет против установки забора.

Как сообщила на своей странице в соцсети местная жительница Светлана Борисенко, люди снова требовали вернуть детям детскую площадку и убрать забор, отделяющий лесной массив от жителей УНЦ. На пикете присутствовали депутаты заксобрания Свердловской области от партии КПРФ.

пикет во дворе Амундсена, 135, Екатеринбург(2019)|Фото: vk.com/УНЦ общение соседей, Светлана Борисенко

"Масштаб увеличился. Теперь жители микрорайона УНЦ узнали, что во дворе дома 139, где сейчас детская площадка, планируют построить еще две высотки. А жителям по улице Мостовой, 53б тот же злосчастный забор установили под окнами и балконами, отступив от дома на пять метров", - рассказала местная жительница.

По ее словам, попасть на личный прием к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому им не удалось, поэтому они пригласили мэра в микрорайон, чтобы он мог "безвозмездно забрать с собой этот забор".

Напомним, забор, который компания "Атомстройкомлекс" поставила, чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ, уже был причиной массовой драки.

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Жители дома на Амундсена в Екатеринбурге вышли на очередной пикет против установки забора

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Теги: пикет, Амундсена, забор, Екатеринбург



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