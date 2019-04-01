01 Апреля 2019
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Общество Курганская область

Улицу Пролетарскую в Кургане после ремонта откроют досрочно

В Кургане досрочно откроют движение на улице Пролетарской.

До 21.00 2 апреля мы планируем открыть дорогу, работы на изношенном участке коллектора уже завершены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Благоустройство дороги восстановят в зимнем варианте.

"Для ремонта сетей и устранения провала на проезжей части потребовалось перекрыть одну из самых оживленных магистралей в городе, нами было принято решение форсировать проведение работ и выполнить их методом перекладки. Таким образом на новую было заменено шесть метров аварийной трубы. Вместе с тем, сам коллектор, расположенный по Пролетарской на участке от улицы Куйбышева до улицы Коли Мяготина по-прежнему имеет 100%-ый износ", - отметил главный инженер "Водного Союза" Владимир Шаляпин.

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Улицу Пролетарскую в Кургане после ремонта откроют досрочно

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Теги: Пролетарская, Гоголя, Карла Маркса, дорога, Водный союз, движение, перекрытие, коллектор, ремонт



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Ранее 26.03.2019 12:05 Мск В Кургане на полмесяца закроют одну из основных дорог в центре города

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