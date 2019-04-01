Глава Свердловского областного суда Александр Дементьев ушёл в отставку

Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев ушел в отставку. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, судейский стаж его составляет 36 лет, 26 из которых он занимал руководящие должности в облсуде.

"Указом Президента РФ № 196 от 2013г. он был назначен председателем Свердловского областного суда на шестилетний срок полномочий. Имеет первый квалификационный класс. Является Заслуженным юристом Российской Федерации. В 2007 году Указом Президента Российской Федерации награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени", - сообщают в облсуде.

Его полномочия сейчас будет исполнять Владимир Дмитриев, который с 2018 года является заместителем председателя суда по гражданским делам. Входит в состав президиума Свердловского областного суда. Судья первого квалификационного класса. Судейский стаж Дмитриева - 19 лет.