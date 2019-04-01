В Японии огласили название новой эры

В Японии провозглашено название эры правления нового императора.

Читайте также: В Японии согласовали дату отречения от престола императора Акихито

Как сообщает The Japan Times, главный секретарь кабинета министров Йосихидэ Суга объявил о том, что теперь Страна восходящего Солнца будет управляться под девизом "Рэйва" (первый иероглиф переводится как "удача", а второй – "гармония"). Девиз выбран из старейшего сборника японской поэзии "Манъёсю", в одном из стихотворений которого рассказывается о японском абрикосе, распустившемся после суровой зимы. Отмечается, что раньше девизы правления выбирались из произведений китайской классической литературы.

Днём ранее с отречением императора Акихито Страна восходящего Солнца отметила завершение эпохи Хэйсэй ("Достижение мира"), длившейся с 1989 г. Сегодня на Хризантемовый трон должен вступить его сын Нарухито.