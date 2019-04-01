01 Апреля 2019
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Заваленный снегом Ноябрьск "поплыл": жители города жалуются на плохую уборку улиц

С приходом плюсовых температур Ноябрьск, жители которого неоднократно жаловались на плохую уборку снега, "поплыл". Фотографии луж, размером с небольшие озера, горожане публикуют в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Классное содержание дорог в городе, за последние 30 лет такого беспредела я лично не помню. А ведь вместе со снегом уйдут и дороги и представляете, что получит город?", "Враг не пройдет", "Весна пришла и город поплыл", "Вызывайте дайверов. Там по-любому человек утонул!", "У нас уже начался купальный сезон... Вчера у меня сын упал в такую лужу, кошмар одним словом не назовешь", "Какой мэр, такие и дороги", - пишут интернет-пользователи в группе "[ТН] Типичный Ноябрьск" социальной сети "ВКонтакте".

лужи, уборка снега, грязь, весна, колеи, Ноябрьск(2019)|Фото: [ТН] ТИПИЧНЫЙ НОЯБРЬСК

лужи, уборка снега, грязь, весна, колеи, Ноябрьск(2019)|Фото: [ТН] ТИПИЧНЫЙ НОЯБРЬСК

При этом пользователи соцсети отмечают, что коммунальщики ведут "имитацию деятельности" в центре города. Так один из интернет-пользователей опубликовал видеозапись, на которой видно, как снегоуборочная техника "скребет асфальт".

"С самого утра, часов с 8.00-9.00 занимается полированием асфальта ковшом трактора, причем на одном и том же месте", - говорит автор видеоролика.

Получить оперативный комментарий в администрации Ноябрьска о качестве уборки не удалось, направлен запрос.

Отметим, что жалобы на плохую уборку снега от жителей города поступали регулярно. В начале марта, из-за сильных снегопадов, возникали ситуации, когда автомобили "скорой", ехавшие на вызов, застревали в сугробах.

Ситуация обострилась настолько, что даже губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании Совета глав муниципалитетов был вынужден сделать главе Ноябрьска Алексею Романову замечание.

"Это работа вашей команды, которая, видимо, не справилась с задачей. У нас проблема с осадками – ежегодная. В остальных городах и поселках такого количества обращений не было. Город не убирается, и в некоторых случаях из-за этого "скорая помощь" не может добраться до вызовов. Это работа администрации местной. Максимально привлеките все силы для решения этой проблемы", - сказал тогда Дмитрий Артюхов, обращаясь к главе Ноябрьска Алексею Романову.

лужи, уборка снега, грязь, весна, колеи, Ноябрьск(2019)|Фото: [ТН] ТИПИЧНЫЙ НОЯБРЬСК

лужи, уборка снега, грязь, весна, колеи, Ноябрьск(2019)|Фото: [ТН] ТИПИЧНЫЙ НОЯБРЬСК

Мэр пытался объяснить ситуацию тяжелыми погодными условиями и недостатком финансирования, однако губернатор заявил, что именно от жителей Ноябрьска в этом году поступило больше всего жалоб на качество уборки снега. Он отметил, что финансирование все муниципалитеты получили в достаточном объеме.

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Заваленный снегом Ноябрьск "поплыл": жители города жалуются на плохую уборку улиц

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Теги: лужи, уборка снега, грязь, весна, колеи



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