После обработки трети голосов избирателей на выборах президента Украины лидируют Зеленский и Порошенко
ЦИК Украины обработал 30.39% протоколов президентских выборов:
30.19% — шоумен Владимир Зеленский
16.65% — действующий президент Петр Порошенко;
13.22% — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко;
11.42% — экс-сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко.
Как сообщалось ранее, кандидаты в президенты Украины Юлии Тимошенко и победитель первого тура Владимир Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов. Об этом написал депутат Рады Мустафа Найем.