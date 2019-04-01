01 Апреля 2019
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Политика Украина

После обработки трети голосов избирателей на выборах президента Украины лидируют Зеленский и Порошенко

ЦИК Украины обработал 30.39% протоколов президентских выборов:
30.19% — шоумен Владимир Зеленский
16.65% — действующий президент Петр Порошенко;
13.22% — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко;
11.42% — экс-сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко.

Как сообщалось ранее, кандидаты в президенты Украины Юлии Тимошенко и победитель первого тура Владимир Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов. Об этом написал депутат Рады Мустафа Найем.

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После обработки трети голосов избирателей на выборах президента Украины лидируют Зеленский и Порошенко

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Теги: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Юрий Бойко, выборы, первый тур, Украина



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