Как сообщалось ранее, кандидаты в президенты Украины Юлии Тимошенко и победитель первого тура Владимир Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов. Об этом написал депутат Рады Мустафа Найем.

После обработки трети голосов избирателей на выборах президента Украины лидируют Зеленский и Порошенко





