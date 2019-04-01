В Челябинске начальником управления культуры назначена Элеонора Халикова

Начальником управления культуры администрации Челябинска назначена Элеонора Халикова.

С ноября 2018 года она исполняла обязанности начальника управления культуры Челябинска.

Напомним, 1 ноября начальник управления культуры Челябинска Дмитрий Назаров написал заявление об увольнении. Назаров является фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в мошенничестве с земельным участком в природоохранной зоне.

Следствие считает, что 10 лет назад Назаров, который в то время работал директором МУП "Спартак", обманом получил право на пользование земельным участком с лесом, который был отнесен к категории защитных лесов в районе озера Увильды.