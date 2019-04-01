01 Апреля 2019
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Общество В России

В российских жилых комплексах может появиться система распознавания лиц

В России планируется запустить пилотные проекты по оснащению жилых комплексов системой распознавания лиц. Сейчас идет обсуждение плана по внедрению этой технологии между сотрудниками концерна "Калашников" и представителями Минстроя.

Глава концерна Владимир Дмитриев выступил с предложением, что систему распознавания можно распределять по территориям около строящегося здания. Планируется, что данное устройство будет выглядеть, как небольшие датчики.

Специалисты считают, что если нововведение будет введено в использование, то можно убрать часть заборов вокруг жилых комплексов и сократить количество охранников. Также работу системы можно будет настроить в соответствии с запрашиваемыми требованиями, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Google научились создавать реальные фотографии несуществующих людей.

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В российских жилых комплексах может появиться система распознавания лиц

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Теги: распознавание лиц, жилые комплексы



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