АСВ объявило о повторном собрании кредиторов банка "Югра"

Агентство по страхованию вкладов объявило о проведении второго собрания кредиторов банка "Югра", передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что это уже третья попытка провести собрание. Первое было запланировано на декабрь прошлого года, однако не набрался кворум - 50%. Собрание признали несостоявшимся.

Ожидалось, что второе собрание пройдет в январе-феврале 2019 г.,с кворумом 30% от общего числа кредиторов. Но АСВ внесли изменения в повестку и в итоге собрание кредиторов, запланированное на 20 марта, стало не вторым, а очередным. Кворум для его проведения также должен был составлять 50%, однако участникам не хватило 4%.

Новое заседание состоится 18 апреля 2019 г. В этот раз повестка заседания не изменена - потому заседание станет повторным.

"Повторно созванное собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем присутствуют кредиторы, обладающие более чем 30 % голосов от общего числа голосов кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, сформированный для целей определения участников собрания кредиторов. Решения по всем вопросам повестки дня повторно созванного собрания кредиторов принимаются большинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов, присутствующих на собрании кредиторов", - говорится на сайте АСВ.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел в организацию временную администрацию, затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства банка "Югра" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. - деньги "превышенцев" - физлиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.