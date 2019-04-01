ФАС предложила сократить количество естественных монополий в России

Число естественных монополий в России может сократиться с 14 до восьми. Поправки в закон о регулировании госмонополий, внесла в Правительство Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По словам заместителя главы ФАС Сергея Пузыревского, в статусе естественных монополий остаются только инфраструктурные сферы: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, передача электроэнергии, передача нефти и нефтепродуктов, газа по трубопроводам, железнодорожные пути, вокзалы и так далее.

В новом определении закладывается технологический фактор наличия сетевой инфраструктуры, с помощью которой оказывается услуга, пишет "Коммерсант". Естественными монополиями перестанут считаться,например, "Почта России" и "Атомфлот". Сокращение будет в таких сферах, как аэропорты, порты, внутренние водные пути, ледовая проводка, захоронение радиоактивных отходов, услуги почтовой связи.

"Цифра госучастия в экономике в 70%, которую озвучивают многие эксперты и которую мы отразили в нашем докладе о состоянии конкуренции, выглядит устрашающе. Многие компании хотят скорейшего принятия нового закона и ждут его", - сказал Пузыревский.

В ФАС надеются, что закон будет принят до конца 2019 г. и заработает с середины 2020-го.