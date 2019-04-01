01 Апреля 2019
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Происшествия Центральный ФО Москва

Крупный пожар на северо-западе Москвы ликвидирован

На северо-западе Москвы потушили крупный пожар. Возгорание произошло сегодня ночью.
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Как сообщили Накануне.RU в столичном ГУ МЧС, в 3 часа 9 минут поступил сигнал о пожаре на улице 3-я Хорошёвская: горела кровля неэксплуатируемого здания. Площадь возгорания составила 1 тыс. 500 кв.м.

С огнем боролись 14 единиц техники и 56 человек личного состава. На месте работала передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве, превышений ПДК вредных частиц в атмосферном воздухе не обнаружено.

В 5 часов 8 минут пожар ликвидирован. Как уточнили в МЧС, сведений о пострадавших не поступало. Причина возгорания устанавливается.

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Крупный пожар на северо-западе Москвы ликвидирован

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Теги: пожар, Москва, МЧС



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