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Знаток Александр Друзь решил уйти на пенсию

Магистр телеигры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь во время своего визита в Екатеринбург озвучил решение выйти на пенсию.

По информации "Известий", на покое знаток намерен "учить молодых, как правильно делать то, чем уже не занимается".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, зимой Друзь стал фигурантом скандала с подкупом, в котором его обвинил редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер. По его словам, тот якобы предлагал ему передать ему вопросы и ответы, которые знатоку и его напарнику будут задавать во время съёмок. Сам Друзь, в свою очередь, же заявил, что дело обстояло с точностью до наоборот: якобы, именно Бер предлагал ему заранее узнать вопросы и ответы и потом поделиться выигрышем. В итоге руководство Первого канала, проведя расследование, отстранило обоих фигурантов скандала от программ "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?".

Позже в СМИ появились слухи о том, что якобы Друзь после этого скандала намерен эмигрировать из России в США. Однако вскоре стало известно, что знаток покидает страну лишь на время, чтобы дать мастер-класс в Калифорнии и провести презентацию новой книги для детей.

Александр Друзь Что?Где?Когда?(2019)|Фото:Первый канал

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Знаток Александр Друзь решил уйти на пенсию

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Теги: Александр Друзь, Что? Где? Когда?, Кто хочет стать миллионером?



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