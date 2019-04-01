Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

01 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО

Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

В Туле на 81-м году жизни скончался Почётный гражданин Тульской области, Герой России, генеральный конструктор научно-производственного объединения "СПЛАВ" Николай Макаровец. Об этом сообщается на портале правительства региона.

Отмечается, что покойный долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, выразив соболезнования родным, близким и соратникам Макаровца по созданию вооружения и военной техники, отметил, что он "был уникальным человеком, настоящим патриотом, учёным и разработчиком".

"Свои обширные знания, мастерство и трудолюбие он направлял на развитие и укрепление оборонного потенциала Отечества, — говорится в некрологе. — Неравнодушие, высокий авторитет и талант наставника помогли ему воспитать не одно поколение тульских оружейников — достойных продолжателей его дела".

В правительстве региона также напомнили, что 29 марта по указу президента РФ Владимира Путина Макаровец был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Разработчик систем залпового огня, Герой России Николай Макаровец(2019)|Фото: tularegion.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Николай Макаровец, Тула, СПЛАВ, системы залпового огня, вооружение, военная техника



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 4068

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети