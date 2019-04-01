Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

В Туле на 81-м году жизни скончался Почётный гражданин Тульской области, Герой России, генеральный конструктор научно-производственного объединения "СПЛАВ" Николай Макаровец. Об этом сообщается на портале правительства региона.

Отмечается, что покойный долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, выразив соболезнования родным, близким и соратникам Макаровца по созданию вооружения и военной техники, отметил, что он "был уникальным человеком, настоящим патриотом, учёным и разработчиком".

"Свои обширные знания, мастерство и трудолюбие он направлял на развитие и укрепление оборонного потенциала Отечества, — говорится в некрологе. — Неравнодушие, высокий авторитет и талант наставника помогли ему воспитать не одно поколение тульских оружейников — достойных продолжателей его дела".

В правительстве региона также напомнили, что 29 марта по указу президента РФ Владимира Путина Макаровец был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.