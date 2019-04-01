Российско-украинский договор о дружбе прекратил действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Москвой и Киевом перестаёт действовать сегодня, 1 апреля.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о намерении расторгнуть данное соглашение президент Украины Пётр Порошенко заявил 28 августа 2018 года. Позже он подписал соответствующий указ.

Договор, подписанный 31 мая 1997 года в Киеве и вступивший в силу 1 апреля 1999 года, подразумевал стратегическое партнёрство двух государств "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".