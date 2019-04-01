В России могут направить 100 млрд рублей на развитие туризма

Минэкономразвития подготовило дорожную карту стратегии развития туристической отрасли России.

Она рассчитана на ближайшие шесть лет. Финансирование до 2024 года может составить около 100 млрд руб. Это средства из уже одобренных программ, а также за счет дополнительных источников. Сколько надо будет привлечь дополнительно - пока не известно.

Тем временем, вклад туризма в мировой ВВП составляет 11%, тогда как в России это только 5% ВВП. В настоящее время у России нет готового туристического продукта. По эффективности маркетинга Россия занимает 81-е место в Travel and Tourism Competitiveness Index Всемирного экономического форума. Внутренний туристический рынок Минэкономразвития оценивает в $70 млрд, из них около $12 млрд приходится на иностранцев, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, экономика Крыма в 2020–2030 годах будет расти в среднем на 5–6% в год. Такие данные содержатся в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Резкий скачок валового регионального продукта обусловлен увеличением туристического потока на полуостров за счет улучшения его транспортной доступности: полноценного использования моста через Керченский пролив, а также автомобильного и железнодорожного сообщений.

По словам экспертов, в 2030 года турпоток может увеличиться на 60%, а совокупный эффект от доходов в туристической отрасли Крыма составит 240 млрд руб.