01 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз

Общая сумма доходов президента Украины Петра Порошенко за 2018 год составила 1,55 млрд гривен (около $56,9 млн), согласно отчёту, размещённому на сайте Единого госреестра деклараций страны.

Данная сумма включает себя зарплату в размере 336 тыс. грн ($12,3 тыс.), более 1,54 млрд грн ($56,4 млн) дивидендов от инвестиционного банка "Ротшильд" и фонда "Прайм Эссет Капитал", возврата Минфином стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ, а также процентов по депозитам в "Международном инвестиционном банке".

Отметим, в 2017 году украинский лидер задекларировал 16,3 млн грн ($585 тыс.). Таким образом, за год его доходы выросли в 95 раз.

дом Петра Порошенко(2018)|Фото: strana.ua
Дом Порошенко

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале украинский Центризбирком зарегистрировал Порошенко в качестве кандидата на выборы главы государства, несмотря на существенные нарушения в поданной им декларации о доходах. В частности, он указал в собственности две квартиры и принадлежащий супруге дачный дом, которые отсутствуют во всех имущественных реестрах страны.

Ранее также стало известно, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман за прошлый год заработал 9,37 млн гривен (около $350 тысяч).

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Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз

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Теги: Пётр Порошенко, доходы, Украина



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