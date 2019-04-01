Стала известна стоимость строительства метро в Красноярске

Предварительная стоимость строительства метро в Красноярске составит около 60 млрд руб.

Согласно проекту, предусмотрено создание как надземных, так и подземных линий, сообщил спикер заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов. "…Специфика расположения города и качество грунта сильно усложняют реализацию этого проекта", - отметил он.

Свиридов отметил, что предусматривается запуск в течение четырех лет около десяти станций метро - как надземных, так и подземных.

Власти края уже провели переговоры с китайской компанией Poly Changda, которая может принять участие в проекте.

Пока в Красноярске нет ни одной действующей станции метро - его строительство началось в 1995 году, неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием и остановилось в 2010 году, с 2013 года строительство законсервировано, сообщает ТАСС.