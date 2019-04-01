01 Апреля 2019
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Происшествия За рубежом

Названа возможная причина авиакатастрофы в Германии

Пилот рухнувшего в Германии частного самолета, на борту которого находилась председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева, мог потерять контроль над лайнером во время выполнения маневра поворота.

Об этом сообщил представитель Германской службы безопасности полетов. "Что привело к трагедии, не знаю точно, но могу предположить, что, возможно, во время поворота пилот потерял по какой-то причине контроль над самолетом", - сказал он.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что бизнес-джет авиакомпании "Глобус" потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта. В результате авиакатастрофы погибли жена генерального директора авиакомпании S7, 55-летняя Наталия Филева. В 2018 году она заняла 172 место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Ее состояние Forbes оценил в $600 млн.

Расследование происшествия будет вести международная комиссия совместно с российскими авиационными властями.

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Названа возможная причина авиакатастрофы в Германии

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Теги: крушение, самолет, S7



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