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Экономика В России

Правительство отказалось от установки "умных" счетчиков

Российское правительство отказалось от идеи обязательной установки "умных" счетчиков на газ.

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сумма, требуемая для смены приборов, оказалась слишком чувствительной для россиян. Экспертиза показала, что установка "умных" счетчиков обойдется в слишком большую сумму, компенсировать которую пришлось бы за счет повышения тарифов, отметил Козак.

"Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа", — отметил вице-премьер, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в России могут увеличиться тарифы на газоснабжение. Внедрение "умной" системы по всей стране при этом "подорожало" почти втрое, со 130 млрд до 385 млрд руб.

Тариф может увеличиться примерно на 5-10% из-за введения системы так называемых "умных" счетчиков.

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Правительство отказалось от установки "умных" счетчиков

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Теги: счетчики, газ, ЖКХ



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