В ноябре состоится переход транспорта на электронные паспорта

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года.

Как сообщил замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов, подготовка к этому идет не один год. "В данном случае речь идет о ноябре 2019 года", — отметил он.

Электронный паспорт вводится взамен бумажных документов в рамках цифровизации российской экономики. В таком документе будет содержаться больше информации, в отличие от бумажного.

Помимо традиционных сведений о собственниках в электронных ПТС будут содержаться сертификационные данные, а также информация о количестве автоаварий и их описание, сведения о полисах КАСКО и ОСАГО, проведении техобслуживания, об актуальном пробеге и изменениях конструкции. ТАСС