Банки могут поднять ставки по кредитам из-за действий ЦБ

Ответом на решение Банка России о повышении коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам, может стать повышение процентных ставок российскими банками.

По словам экспертов, банки постараются сократить число желающих взять необеспеченный кредит и повысить ставки на 1-2%. Также банки могут осторожнее относиться к одобрению подобных займов.

Центробанк решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам с полной стоимостью кредита от 10 до 30%. Решение вступает в силу с 1 апреля, сообщает "Российская газета".

Ранее депутаты Госдумы фракции ЛДПР предложили давать отсрочку по выплате потребительских кредитов кредитов на время службы в армии или прохождения военных сборов. Парламентарии отмечают, что у многих солдат отсутствует физическая возможность внести платеж по кредиту, так как они служат в районах, где нет отделений банка.

Сегодня кредитные организации отказываются предоставить отсрочку солдатам, так как служба в армии не попадает под определение форс-мажора. Однако для прохождения военной службы по призыву или участия в военных сборах гражданина могут направить в место, где отсутствуют представительства и филиалы банка.