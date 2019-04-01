Зеленский рассказал о первом вопросе Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о первом вопросе лидеру России Владимиру Путину в случае их встречи.

По словам шоумена, он спросил бы президента России о вооруженном конфликте на юго-востоке Украины и о вхождении Крыма в состав страны.

"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации [ситуации] Крыма и Донбасса, на всем их страшном, отвратительном пути?" — сказал Зеленский, сообщает "Интерфакс".

Ранее Зеленский рассказал при каких условиях российский Крым может вернуться в состав Украины. Он отметил, что полуостров можно вернуть только после смены власти в России. Однако Зеленский не назвал конкретного способа, которым можно вернуть Крым.

"Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России", - сказал Зеленский.

Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины. Он набирает 26,85% голосов.