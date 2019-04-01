СМИ: саудовские хакеры взломали телефон самого богатого человека в мире

Хакеры, работавшие на Саудовскую Аравию, взломали телефон основателя Amazon, самого богатого человека в мире Джеффа Безоса.

Как сообщил частный консультант Гэвин де Бекер в своем расследовании, саудовское правительство хотело навредить Безосу после того, как принадлежащая ему газета The Washington Post стала активно освещать убийство журналиста Джамаля Хашогги.

"…Вероятнее всего, Саудовская Аравия имела доступ к телефону Безоса и получила личную информацию", — отметил Бакер, сообщает Lenta.ru.

Ранее Сенаторы США заявили о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд к убийству Хашогги.

По их мнению, он имеет прямое отношение к смерти журналиста. Директор ЦРУ Джина Хаспел провела для сенаторов закрытый брифинг, посвященный обстоятельствам убийства Хашогги. "Нет ни единого шанса - ни единого - что это [убийство Хашогги] произошло без [участия] наследного принца", — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Как сообщалось ранее, исполнителями убийства стали агенты Саудовской Аравии, которые прилетели в Стамбул и убили журналиста. ЦРУ ссылается на перехваченный телефонный разговор между Хашогги и послом Саудовской Аравии в США