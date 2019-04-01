Глава Тывы похвалил шашлык от Путина

Во время отдыха в Тыве президент России сам готовит шашлык.

Как сообщил глава республики Шолбан Кара-оол, при этом Владимир Путин применяет секретный маринад. Государства использует мясо, которое удается добыть.

"Президент любит жарить мясо... Все делает сам президент", - пояснил глава региона, добавив, что шашлык получается шикарный. При этом Путин пьет фирменный кофе в турке и национальный тувинский чай, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Шолбана Кара-оола. По его словам, как правило, глава государства не отвлекается на готовку. "Совсем не часто [готовит]. Но бывает", - заявил пресс-секретарь Путина радиостанции "Говорит Москва".

Путин, отметим, заядлый рыболов. Однажды он рыбачил в Сибири с князем Монако. Также президент вместе Дмитрием Медведевым ловили рыбу на Волге.