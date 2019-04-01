ЦИК: Зеленский лидирует в первом туре выборов

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины.

Он набирает 26,85% голосов. Таковы данные ЦИК после обработки 1,03% бюллетеней.

На втором месте идет Петр Порошенко, у которого 17,55% голосов избирателей.

Замыкает тройку с результатом 16,76% стоит Юлия Тимошенко.

Для победы в первом туре кандидату надо набрать 50% плюс один голос. На данный момент во второй тур проходят Зеленский и Тимошенко. Он пройдет 21 апреля.

Тимошенко назвала результаты exit poll "продажными и неправдивыми" и допустила, что будет оспаривать итоги голосования.

Как сообщалось ранее, кандидаты в президенты Украины Юлии Тимошенко и победитель первого тура Владимир Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов. Об этом написал депутат Рады Мустафа Найем.