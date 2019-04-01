В авиакатастрофе в Германии погибла совладелец S7
Бизнес-джет авиакомпании "Глобус" потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта.
В результате авиакатастрофы погибли жена генерального директора авиакомпании S7, 55-летняя Наталия Филева.
Как сообщили в пресс-службе перевозчика, разбился частный самолет Epic-LT. "Обстоятельства трагедии пока неизвестны", - отметили в пресс-службе.
Расследование будет вести международная комиссия совместно с российскими авиационными властями, сообщает РИА "Новости".
По данным Forbes, Филева в 2018 году заняла 172 место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Ее состояние Forbes оценил в $600 млн.