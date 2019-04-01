Новую агротехнику для высоких урожаев представят на выставке "Урал-АГРО-2019"

На Среднем Урале пройдет 28 сельскохозяйственная выставка-ярмарка техники и оборудования "Урал-АГРО-2019". Она состоится 9-11 апреля 2019 года в пос. Большой Исток Сысертского района Свердловской области на площадке АО "Б-Истокское РТПС".

Компания Тюменьагромаш - официальный дилер Ростсельмаш приглашает посетить свой стенд и обещает продемонстрировать новую технику для высоких урожаев.

Компания Ростсельмаш представит аграриям широкий спектр продукции: зерноуборочный комбайн, кормоуборочный прицепной комбайн, новый опрыскиватель, пресс подборщик, метатель зерна и косилку ротационную. В том числе устроит презентацию трактора Ростсельмаш RSM 2375, который в августе минувшего установил рекорд в номинации "Максимальная площадь дискования за световой день" (203 га за 13 часов 57 минут).

Продукция Ростсельмаш востребована в 56 странах мира. В продуктовую линейку Ростсельмаш входит более 150 моделей и модификаций 24 типов сельхозтехники. По мнению потребителей, техника Ростсельмаш - это сбалансированные продукты, имеющие высокую производительность и технологичность вкупе с приемлемой стоимостью. Как считают эксперты, главное конкурентное преимущество техники Ростсельмаш - ее экономическая эффективность. Продукты, предлагаемые Ростсельмаш, имеют наилучшую производительность среди аналогичных по цене. Каждого посетителя стенда Ростсельмаш ждет эксклюзивное ценовое предложение.

Трактор Ростсельмаш RSM 2375

Серия шарнирно-сочлененных тракторов производства компании Ростсельмаш RSM 2375 унаследовала все лучшие черты, значительно прибавив в мощности и комфорте. Это производительные, простые в обслуживании и экономичные машины, при агрегатировании с современными орудиями могут использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ, в любых технологиях. В частности, он способен решать следующие задачи: глубокая обработка, поверхностная обработка, посевные работы, уход за агротехническими культурами, перевозка собранного урожая к местам складирования.

По опыту аграрных предприятий, 2375 может обрабатывать за сутки порядка 200 га. Поэтому, если грамотно распланировать работы, один трактор заменит несколько единиц сельхозтехники.

В период полевых работ дорога каждая минута, поэтому тракторы производства Ростсельмаш RSM 2375 спроектированы так, чтобы ежесменное техническое обслуживание занимало как можно меньше сил и времени.

Все точки смазки доступны с уровня земли. В большинстве емкостей, где есть жидкости, встроены визиры, что позволяют быстро проверить уровень масла в гидравлической системе, дифференциале и трансмиссии, что гарантирует своевременное обслуживание и эффективную работу техники. Блок радиаторов имеет легкий доступ и открывается наружу. Такой прием использован для максимального комфорта оператора во время проведения ежесменного обслуживания для минимальных затрат времени на осмотр и очистку блока радиаторов охлаждения. Воздушный фильтр мощного и надежного двигателя удобно расположен для периодического обслуживания, своевременность которого позволяет предотвратить быстрый износ двигателя в тяжелых условиях работы.

Комбайн NOVA

Особое внимание гостей фестиваля привлечет новинка — компактный зерноуборочный NOVA. По мнению экспертов, это отличное соотношение производительности, доступной стоимости и низких затрат на эксплуатацию. Комбайн компактный и маневренный, что делает его незаменимым для эффективной работы на небольших полях со сложным рельефом поля. Зерноуборочный комбайн NOVA станет идеальным решением не только для фермеров и небольших хозяйств, но и крупных агрохолдингов.

У подавляющего большинства аграриев есть поля, в которых тяжелый 13-тонный комбайн не сможет работать из-за особенности рельефа. Поэтому NOVA за счет меньшего веса (9,5 тонн) становится универсальным решением. Более того, комбайн выигрывает на фоне конкурентов из-за своей экономичности. В машине установлен новый двигатель ЯМЗ-534 на 187 л.с. с системой электронного впрыска топлива.

Полевые работы не за горами, и фермеры понимают, что покупать новую технику нужно уже сейчас.

Председатель СПК "Труд" Алексей Калугин поделился, что даже 200 километров пути его не остановят, он приедет на выставку, чтобы узнать последние новости производителей агротехники, увидеть сельхозновинки в действии.

"Каждый год мы приезжаем на "Урал-Агро", смотрим, что можно приобрести для модернизации производства. Наше хозяйство занимается растениеводством и животноводством. На пяти тысячах гектарах земли сеем зерновые, зернобобовые, технические культуры и разные травы. Технопарк на 30% состоит их техники Ростсельмаш, коромоуборочные и зерноуборочные комбайны исключительно производства Ростсельмаш, а также тракторов, прицепного опрыскивателя. Это самая лучшая, мощная и надежная техника, на мой взгляд. На этой выставке будут проведены переговоры с представителем ЗАО "Тюменьагромаш" по приобретению недостающей в моем агропарке техники", – рассказал он.

Как обещают организаторы, на выставке можно увидеть агромашины последнего поколения, ознакомиться со специальными программами, позволяющими произвести обновление парка техники на выгодных условиях, получить скидку на приобретение запасных частей.