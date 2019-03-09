09 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

В Киеве произошли столкновения. Нацисты выдвинули Порошенко ультиматум

В Киеве нацисты из "Национального корпуса" (запрещен в России) провели второй за неделю митинг против масштабных хищений в оборонном комплексе, к которому причастно окружение президента Петра Порошенко. Они поставили олигарху ультиматум - в течение недели посадить в тюрьму уволенного замглавы СНБО Олега Гладковского, сын которого был непосредственным участником многолетних и многомиллионных схем по хищению. В противном случае нацисты обещают ужесточение уличных акций и срыв "проплаченных митингов" самого Порошенко, что ставит под угрозу его дальнейшую предвыборную кампанию.
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Нынешняя акция проходила под лозунгом "Свинарчуков Порошенко - за решетку" (Свинарчук - первая фамилия Гладковского).

"У тебя есть неделя до следующей субботы выполнить наши требования", - заявил лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, обращаясь к Порошенко.

У администрации Порошенко произошли столкновения с полицией. Нацисты зажигали файеры и бросали петарды, полицейские применили слезоточивый газ, дымовые шашки, взрывпакеты. В ответ нацисты бросали металлические заграждения. Одно время площадь была плотно затянута дымом и напоминала кадры "евромайдана". В акции участвовали около 2 тыс. человек.

После нее Билецкий заявил, что он и его актив продолжают "охоту" на Порошенко.

"Что мы знаем на данный момент? Порох из администрации свалил и оставил 20-летних пацанов в дебильных касках. Раскроем маленький секрет - он сейчас поехал в чудесный город Черкассы. Поэтому поступим так: все, у кого есть возможность, у кого есть транспорт, мы собираемся и едем на Петин митинг в Черкассы", - призвал он, что вызвало восторженные крики.

В связи с этим стоит подчеркнуть, что нацисты из "С14" и "Братства" (запрещенные в России организации) не проявляют никакого интереса к хищениям в армии, что косвенно подтверждает их подконтрольность администрации президента. А "Нацкорпус" и "Нацдружины" связывают с главой МВД Арсеном Аваковым, который, видимо, воспользовался моментом и решил нанести новый удар по Порошенко. При этом интересно, что полиция также подчиняется Авакову и в любой момент может получить приказ не защищать президентскую администрацию. Как сообщало Накануне.RU, Аваков играет против Порошенко, что подтверждают события последнего месяца.

Отметим, что ультиматум нацистов заведомо невыполним, поскольку Гладковский - давний и близкий бизнес-партнер Порошенко. Не исключено, что такое требование было выдвинуто специально, чтобы развернуть дальнейшие активные действия против Порошенко накануне выборов, до которых остается всего три недели. Порошенко пока находится на третьем месте в рейтинге.

Украина, Киев, столкновения(2019)|Фото: Facebook, "Национальный корпус"

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В Киеве произошли столкновения. Нацисты выдвинули Порошенко ультиматум

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Теги: Украина, Киев, Петр Порошенко, столкновения



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