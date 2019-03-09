09 Марта 2019
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Пользователи соцсетей обвиняют тюменских медиков в халатности: якобы уронили пациента

В Тюмени очевидцы стали свидетелями того, как врачи "скорой" уронили пациента. Видеозапись инцидента опубликовали в группе ЧС Тюмень.

Подписчики разделились на два лагеря - одни возмущены халатностью врачей, другие отметили, что сам момент падения пациента на ролике не зафиксирован, только то, как его перекладывают с мягких носилок на каталку. По словам автора видеоролика, инцидент произошел ночью, рядом с больницей №2. К больнице он пришел вместе с другом - у него было небольшое ранение. Были среди интернет-пользователей и те, кто возмутился, что автор видео не оказывал помощь, упавшему, а снимал происходящее на телефон.

"Нас гоняли по кабинетам, везде очереди, пошли курить на улицу, я держал ему куртку. Увидев, как уронили с носилок человека, я достал телефон и успел снять фрагмент, но если кто то будет разбираться, можно посмотреть полное видео с камер наружного наблюдения. Насчет помощи. Я стоял со своим другом которому тоже нужна была помощь! И там три здоровых медика было", - сообщил он.

Инцидент прокомментировали в областном департаменте здравоохранения. Там заявили, что по представленной видеозаписи невозможно установить обстоятельства произошедшего: непонятно кого снимали на видео, и что произошло. Автору видеоролика посоветовали обратиться в руководство "скорой помощи" или областной клинической больницы №2.

В пресс-службе ГБУЗ ТО "Станции скорой медицинской помощи" сообщили, что опубликованное видео уже передано руководству скорой медицинской помощи, будет проведена служебная проверка.

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Пользователи соцсетей обвиняют тюменских медиков в халатности: якобы уронили пациента

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Теги: скорая помощь, врачи, пациент



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