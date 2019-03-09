На двух камчатких вулканах произошли выбросы пепла

09 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

На двух камчатких вулканах произошли выбросы пепла

Сегодня на двух камчатских вулканах - Карымском и Шивелуч - зафиксирован пепловый выброс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Высота пепла на Вулкане Шивелуч составила до 10 тыс. метров, высота вулкана составляет 3283 метра. Шлейф распространился в северо-западном направлении на расстояние 15 километров. Спасатели отмечают, что на пути распространения пепла населенных пунктов нет, международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Код авиационной опасности - красный.

Высота пеплового выброса на вулкане Карымский составила 3 тыс. метров. Высота вулкана — 1486 метров. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Об опасности предупреждены все туристические компании, им рекомендовано не вести туристические группы, по маршрутам рядом с вулканами. В МЧС напоминают, что при пеплопаде жителям и гостям Камчатского края лучше не выходить из дома, закрыть все окна и двери. В случае если пепел будет попадать в жилище - надеть респираторы или хлопчатобумажные повязки, пропитанные содовым раствором. Технику следует укрыть пластиковой пленкой или плотной тканью.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На двух камчатких вулканах произошли выбросы пепла

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вулкан, камчатский край, пепловый выброс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 831

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети