На двух камчатких вулканах произошли выбросы пепла

Сегодня на двух камчатских вулканах - Карымском и Шивелуч - зафиксирован пепловый выброс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Высота пепла на Вулкане Шивелуч составила до 10 тыс. метров, высота вулкана составляет 3283 метра. Шлейф распространился в северо-западном направлении на расстояние 15 километров. Спасатели отмечают, что на пути распространения пепла населенных пунктов нет, международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Код авиационной опасности - красный.

Высота пеплового выброса на вулкане Карымский составила 3 тыс. метров. Высота вулкана — 1486 метров. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Об опасности предупреждены все туристические компании, им рекомендовано не вести туристические группы, по маршрутам рядом с вулканами. В МЧС напоминают, что при пеплопаде жителям и гостям Камчатского края лучше не выходить из дома, закрыть все окна и двери. В случае если пепел будет попадать в жилище - надеть респираторы или хлопчатобумажные повязки, пропитанные содовым раствором. Технику следует укрыть пластиковой пленкой или плотной тканью.