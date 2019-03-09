Умер народный артист СССР Владимир Этуш

Сегодня умер народный артист СССР Владимир Этуш. Об этом сообщил сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, актер скончался в больнице, куда его отвезли в пятницу. Дочь актера Раиса сообщила РТ, что ее отец мог умереть из-за проблем с сердцем.

Актеру было 96 лет, он являлся старейшим по возрасту действующим актером из живущих Народных артистов СССР. Зрителю Владимир Этуш полюбился и запомнился участием в фильмах "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Старая, старая сказка", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Приключения Буратино".

Добавим также, что Этуш обладатель ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, "За заслуги перед Отечеством", ордена Александра Невского, премии "Золотая маска".

Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище, в аллее актеров Театра им. Вахтагнова. Гражданская панихида пройдет в самом театре.