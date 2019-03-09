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Следствие просит арестовать бывшего замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга

Следователь Главного следственного управления СК по Московской области сегодня выйдет в суд с ходатайством об избрании Руслану Горрингу меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

Напомним, Руслан Горринг был задержан 8 марта в аэропорту "Внуково". Как сообщало Накануне.RU,операцию проводили сотрудники ГСУ СК России по Московской области с оперативными сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области, а также ГУ МВД России.

Пока подробности дела не раскрываются, однако, по некоторым данным, уголовное дело о мошенничестве, по которому в московском аэропорту "Внуково" задержали бывшего первого замдиректора "Росгеологии" Руслана Горринга связано с незаконным выделением земельного участка в одном из районов Московской области.

Напомним также, что в конце января 2019 года Горринг был уволен из Росгеологии, причиной стало появившееся в соцсетях скандального видео с его участием - запись стрима на сервисе Twitch. Мужчина на записи матерится, называет себя Русланом Горрингом и рассказывает про встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном, а также выливает на свет подробности своей работы. В частности, он рассказал о том, как уволил сотрудницу за то, что она купила авиабилеты в первый класс, а не в бизнес-класс. После ее вновь взяли на работу, подняли зарплату и велели "стучать" на сотрудников. Девушка, о которой шла речь, также присутствовала на видеоролике и по требованию своего руководителя подтвердила сказанное.

Тогда же стало известно, что Минприроды РФ обратилось в правоохранительные органы для проверки финансово-хозяйственной деятельности Росгеологии по всем вопросам, которые курировал Горринг.

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Следствие просит арестовать бывшего замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга

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Теги: Руслан Горринг, задержание Горринга, ходатайство об аресте



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